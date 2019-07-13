النادي الصيفي يكتشف مواهب فتيات الخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخبر

تطلق جمعية «ود» الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بمحافظة الخبر اليوم فعاليات النادي الصيفي للفتيات، والتي تستمر ثلاثة أسابيع، تقدم خلالها عددا من البرامج في مختلف المجالات، بهدف دعم الفتيات من 12 إلى 16 سنة واكتشاف مواهبهن وتنمية وتطوير مهاراتهن، بما يتناسب مع الفئة العمرية للمشاركات. وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية نعيمة الزامل حرص الجمعية على استثمار الإجازة الصيفية لدى الفتيات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية من خلال إطلاق النادي الصيفي للفتيات بمقر الجمعية، مشيرة إلى أن فعاليات النادي تعتمد على الحرفة والمهارة اليدوية، وكذلك التنمية والتطوير، إضافة إلى الترفيه والمفاجآت التي سيكون لها طابع حماسي مختلف.

وأوضحت أن النادي الصيفي للفتيات يقام تحت إشراف وإدارة نخبة من المدربات المختصات من داخل الجمعية وخارجها، لافتة إلى أهمية مثل هذه الأندية الصيفية التي تسهم في استثمار الوقت وتطوير الفتيات وتنمية قدراتهن بما يحقق أفضل النتائج الإيجابية لهن مستقبلا في حياتهن الاجتماعية والعلمية.