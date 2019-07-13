وصول 36.744 حاجا عبر "طريق مكة"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ إجمالي عدد الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة لحج هذا العام من مطارات باكستان وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا خلال الفترة من 1 إلى 8 ذي القعدة الحالي نحو 36744 حاجا وحاجة، قدموا إلى المملكة على متن 90 رحلة جوية.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات في بيانها أمس أن الحجاج قدموا عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

وأشارت المديرية إلى أن جميع الحجاج وجدوا استقبالا حافلا من الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة، وذلك منذ لحظات مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى المملكة، وانتقالهم عبر الحافلات المخصصة لهم إلى مقر إسكانهم، سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

الحجاج القادمون:

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مطار جدة

13,317

33 رحلة

مطار المدينة

23,427

57 رحلة