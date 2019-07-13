4 فرص للحصول على الرخصة التعليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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على الرغم من أن الحصول على الرخص المهنية التعليمية هو من اختصاص هيئة تقويم التعليم، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن اللائحة أكدت أن للمعلم أربع فرص خلال أربع سنوات للحصول على الرخصة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة تعطي الأولوية لما فيه مصلحة مهنة المعلم ودعمه.

وأوضح عبر صفحته الرسمية على «تويتر» أمس أن المعلمين والمعلمات يحافظون على ميزاتهم المالية بعد التسكين، كما تصرف العلاوة لمدة أربع سنوات وفق المنصوص عليه في لائحة الوظائف التعليمية.

وأشار إلى أن المعلم يتاح له الحصول على الرخصة من السنة الأولى حتى الرابعة، مبينا أن الوزارة تعكف الآن على وضع آليات تساند المعلم لدعم استعداده للحصول على الرخصة.