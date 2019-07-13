حصر 24.4 ألف نشاط زراعي وحيواني بالجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الجوف
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مجموع الأنشطة الزراعية في منطقة الجوف بلغ 24,480 نشاطا زراعيا، ضمن نتائج المرحلة الأولى من مشروع «حصر الأنشطة الزراعية» في منطقة الجوف، والتي قامت بها بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بهدف تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة.
وأوضحت الوزارة أن الأنشطة الزراعية في منطقة الجوف توزعت بين أجهزة ري محورية، وأنشطة حيوانية، ومناحل، ومبان، وأخيرا مخازن ومحلات ومختبرات بعدد 196.
وبينت أن الهدف من مشروع «حصر الأنشطة الزراعية»، هو حصر جميع الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وبناء قواعد بيانات مكانية، وتنفيذ أعمال المسح الميداني للأنشطة الزراعية والحيوانية، وجمع المعلومات وحفظها وتحليلها، وبناء قواعد البيانات المكانية باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى توحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات بشكل كامل؛ لتكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوفرة بالوزارة، وضمان ملاءمة وتكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من المشروع بدأت أعمالها في منطقة الرياض.
الأنشطة الزراعية:
- 5124 جهازا للري المحوري
- 9201 زراعة عامة
- 64 بيتا محميا
- 2310 أشجار دائمة
- 144 مشتلا
- 5690 بئرا
- 954 ثروة حيوانية
- 1 ثروة سمكية
- 734 طيرا ودواجن
- 25 حيوانيا
- 14 منحلا
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