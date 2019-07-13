أفريقيا غير العربية تطور بيئة المخيمات بالحج الأخضر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية أمس اتفاقية «الحج الأخضر» مع بيت الخبرة البيئة والتنمية المستدامة، وجمعية البيئة السعودية غير الربحية المختصة بتقديم الخدمات الاستشارية والبحثية والتعليمية، لتطوير الصحة العامة في مخيماتها بالمشاعر وتجويد وتحسين الخدمات البيئية بها.

وهدفت الاتفاقية التي وقعها عن المؤسسة رئيس مجلس إدارتها، المطوف رامي لبني، والمدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية، آمال مهدي، نيابة عن رئيسة بيت الخبرة، الدكتورة ماجدة أبوراس، إلى الحفاظ على السلامة العامة لحجاج بيت الله الحرام وتطوير وتحسين الخدمات البيئية داخل مخيماتهم والميادين المحيطة بها في المشاعر المقدسة، من خلال مشروع إعادة تدوير المخلفات وغيرها من الخدمات البيئية، لتوفير الراحة والأمان لضيوف الرحمن.

وحضر توقيع الاتفاقية النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، المطوف طارق علوي، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الخدمات الإضافية، المطوف عدنان مقلان، وعضو مجلس الإدارة أمين سر المجلس، المطوفة سحر بنقش، وعدد من منسوبي المؤسسة.