مسارات لفاقدي البصر بشوارع مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة تخصيص مسارات لفاقدي البصر في عدد من شوارع مكة المكرمة، بهدف تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من المشي بأمن وسلامة، بالاعتماد الذاتي دون مساعدة الآخرين.

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وأوضحت معلومات حصلت عليها الصحيفة أن الأمانة بصدد تطوير عدد من الشوارع، روعي فيها المكفوفون، من خلال تخصيص بلاط فيه نتوءات بسيطة، يستطيع فاقد البصر باستخدام عصي التحسس على هذه النتوءات مما يسهل وصوله إلى الوجهة التي يريدها، دون الخروج عن المسار المخصص، والسير بكل راحة وسلامة.

وأشارت إلى أنه جرى تطبيق دليل الوصول الشامل في تصميم الشوارع التي ستحتضن هذه المسارات المخصصة لفاقدي البصر، ضمن مشروع تطوير وتأهيل هذه الشوارع، حيث يعطي دليل الوصول الشامل ارتفاعات الأرصفة عند استخدامها من قبل الشخص المعاق أو الطاعن في السن أو الطفل أو أي مرتاد للطريق، كما أن التطبيق يحدد مواقع تحركات المعاقين، إضافة إلى تحديده مواقع أحواض الزراعة التجميلية، مبينة أن مشروع تطوير الشوارع يهدف إلى أنسنتها من خلال تهيئة أماكن مخصصة لمواقف السيارات والمشاة، ووضع حمايات للحوائط الساندة، إضافة إلى تهيئة الدرج لصعود المشاة.

شوارع ستخصص فيها المسارات: