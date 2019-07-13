36 جهة تطلق مبادرة للمحافظة على الذوق العام بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي أبها

أعلن أمير منطقة عسير تركي بن طلال عن إطلاق أعمال مبادرة «عسير كذا أجمل»، تزامنا مع فعاليات الصيف، بمشاركة سبع إدارات تعليم و36 بلدية، إضافة إلى 36 جهة حكومية وخاصة.

وجاءت مبادرة «كذا أجمل» تنفيذا عمليا لما ورد في لائحة الذوق العام في مادتها الخامسة التي صدرت بأمر ملكي ونصت على أنه «لا يجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية».

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وتسعى المبادرة لعلاج مشكلة الكتابة على الجدران والأماكن العامة والميادين وإزالة مظاهر التشوه البصري في كل مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير، حيث بدأ التحضير والإعداد لهذه المبادرة منذ أسابيع عدة من خلال عقد عدد من ورش العمل والاجتماعات بدأت ببناء هيكل تنظيمي للمبادرة، والذي تقوده اللجنة الإشرافية المكونة من إمارة المنطقة والأمانة وهيئة تطوير عسير وبعض الفنانين، واللجان التنفيذية التي تشرف عليها إدارات التعليم السبع، واللجان الميدانية المتمثلة في 36 بلدية في المنطقة؛ والتي تشرف في الميدان على 5700 طالب وطالبة تتكون كل مجموعة من 150 طالبا/طالبة، بينهم القائد الميداني والملهم والمصور والمحفز واللوجستي والمنسق الحكومي، حيث تم تدريب جميع الفرق المشاركة، تمهيدا لساعة الصفر.

ودعا أمير منطقة عسير الأهالي وأطياف المجتمع كافة إلى التعاون في سبيل إنجاح هذه المبادرة النوعية التي تطبق للمرة الأولى بذهنية الفريق الواحد حفاظا على الذوق العام، وكأحد العناصر المهمة لتفعيل مبادرة «حسن الوفادة» التي أطلقها أمير منطقة عسير رمضان الماضي.

المبادرة: