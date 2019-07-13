انطلاق «سفراء حماة الوطن» في 10 إدارات تعليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت عنوان «سفراء حماة الوطن»، تنطلق اليوم في 10 إدارات تعليمية النسخة الخامسة من مشروع «سفراء الحزم» الذي أطلقته وزارة التعليم قبل سنوات مع أحداث عاصفة الحزم وفاء وتقديرا لجنود المملكة البواسل المرابطين على حدودها الجنوبية، وانطلاقا من مسؤوليتها تجاههم.

وفيما يمكن المشروع أبناء وبنات «جنود الوطن» ليكونوا سفراء سلام لأقرانهم من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء المملكة، يستهدف إلى جانب إدارات تعليم الحد الجنوبي «نجران، جازان، سراة عبيدة، صبيا، ظهران الجنوب» مرتادي الأندية الموسمية «إجازتي» وأندية الحي من طلاب وطالبات إدارات التعليم في المناطق والمحافظات المستضيفة «حائل والعلا والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة المكرمة».

وذكر وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور عيد الحيسوني أن النسخة الخامسة للمشروع تأتي استمرارا للنجاح الذي حققه البرنامج في نسخه الأربع التي نفذت خلال الأعوام الماضية.

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وأضاف أن المشروع يأتي تعزيزا للشراكة بين وزارة التعليم والوزارات والهيئات المختلفة تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت عددا من الضوابط لاختيار الطلاب المشاركين من إدارات تعليم الحد الجنوبي.

ونوه إلى أنه من بين ضوابط اختيار المشاركين أن تكون الأولوية لأبناء الشهداء، والمصابين أو المرابطين، وكذلك من لم تسبق لهم المشاركة خلال الأعوام السابقة، لافتا إلى أن من فعاليات المشروع، الذي يستغرق تنفيذه أسبوعا ويقام على فترتين صباحية ومسائية، قيام السفراء من أبناء وبنات جنودنا البواسل بالحد الجنوبي للمملكة بزيارات ميدانية للأندية الموسمية وأندية الحي في عدد من الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، يلتقون خلالها بأقرانهم في إدارات التعليم الأخرى، يبثون خلالها مشاعرهم وينقلون تجاربهم، ويتبادلون الآراء والأفكار مع أقرانهم في عدد من الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة.

شروط المشاركة:

أن تتوفر لدى المشارك الرغبة

أن تكون لديه القدرة على التعبير عن أثر عاصفة الحزم

أن يكون لكل طالبة مرافق واحد فقط

أن يتحلى المشاركون بالسلوك الإيجابي

ضوابط الفعاليات والأنشطة في إدارات التعليم المستضيفة: