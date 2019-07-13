جامعة ام القرى – رابط التسجيل في جامعة ام القرى الدراسات العليا .. تعرف على الشروط والتفاصيل

متابعة لآخر الأخبار على الساحة السعودية، حيث أعلنت جامعة أم القرى عن فتح باب القبول في برنامج الدراسات العليا الغير مدفوعة للعام الدراسي 1440 – 1441 هجرياً، وسيكون التقديم متاح من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، على الراغبين في الالتحاق بالبرامج المتاحة بأم القرى معرفة كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بعملية التقديم وكذلك شروط القبول في جامعة أم القرى.

نتابع مع حضراتكم عبر موقعنا جامعة أم القرى الدراسات العليا، كذلك رابط التسجيل وشروط القبول في جامعة أم القري الدراسات العليا، وكافة القواعد والاجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالجامعات السعودية.

جامعة أم القرى

يبدأ التقديم في جامعة أم القرى الخاص بمرحلة الدراسات العليا من يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019، وينتهي يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019، جميع الشروط نعرضها لحضراتكم خلال هذا التقرير.

جامعة أم القرى الدراسات العليا

هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها عند التقديم في جامعة أم القري الدراسات العليا وهي كالتالي:.

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية

لابد من الحصول على الشهادة العلمية من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها

لابد من الحصول على تقدير جيد جدا كتقدير جامعي عام

يشترط في المتقدمين في برنامج الدبلوم الحصول على تقدير لا يقل عن جيد في المرحلة الجامعية

يشترط للمتقدمين في برنامج الدكتوراه الحصول على تقدير لا يقل عن جيد جدا

لابد من توافر شهادة بحسن السير والسلوك

أن يكون المتقدم لائق طبيا

لابد من تقديم تذكيتين من اساتذة سبق لهم أن درسوا له

في حالة كون المتقدم للماجستير موظف لابد من ارفاق موافقة من جهة العمل

المتقدمين للدكتوراه لابد من تقديم خطاب التفرغ التام

الحصول على 65 فأعلى في اختبار القدرات

يمكنكم إرسال الطلبات على البريد الالكتروني [email protected]

برامج جامعة أم القرى المتاحة

الماجستير والدبلوم العالي، والدكتوراه

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

كلية الدعوة وأصول الدين

المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كلية التربية

كلية اللغة العربية وآدابها

التصاميم

الحاسب الآلي ونظم المعلومات

الهندسة والعمارة الإسلامية

إدارة الأعمال

رابط التسجيل في جامعة ام القرى

لمن يرغب في التسجيل في جامعة أم القرى الدراسات العليا من خلال الرابط التالي من هنا