كشفت مصادر أن فريق إنجاد التطوعي للبحث والإنقاذ، عثروا صباح اليوم على مالك الإبل عبدالله ابن دغيثر، الذي فقد أمس في منطقة بريّة بعدما خرج بمركبته.
ووفقاً لـ”سبق”، قالت مصادر إن ابن دغيثر فُقد أمس في منطقة بريّة تدعى الطراق، ومرّر ذووه بلاغاً لفريق إنجاد عند الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم؛ فتحرك الفريق على إثرها بما يقارب ٤٠ مركبة وطائرتين شراعيتين. وذكرت المصادر أن الفريق بدأ مهمة البحث عن المفقود الساعة السادسة صباحًا، وعُثر عليه الساعة السابعة؛ حيث وُجد على قيد الحياة بجوار مركبته التي علقت في الرمال على بعد ٢٥ كيلومترًا عن مكان إبله بين قبه ومشذوبه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما فقد أمس.. البحث عن مالك الإبل “ابن دغيثر” ب ٤٠ سيارة وطائرتين شراعيتين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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