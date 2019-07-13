بعدما فقد أمس.. البحث عن مالك الإبل “ابن دغيثر” ب ٤٠ سيارة وطائرتين شراعيتين!

كشفت مصادر أن فريق إنجاد التطوعي للبحث والإنقاذ، عثروا صباح اليوم على مالك الإبل عبدالله ابن دغيثر، الذي فقد أمس في منطقة بريّة بعدما خرج بمركبته.

ووفقاً لـ”سبق”، قالت مصادر إن ابن دغيثر فُقد أمس في منطقة بريّة تدعى الطراق، ومرّر ذووه بلاغاً لفريق إنجاد عند الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم؛ فتحرك الفريق على إثرها بما يقارب ٤٠ مركبة وطائرتين شراعيتين. وذكرت المصادر أن الفريق بدأ مهمة البحث عن المفقود الساعة السادسة صباحًا، وعُثر عليه الساعة السابعة؛ حيث وُجد على قيد الحياة بجوار مركبته التي علقت في الرمال على بعد ٢٥ كيلومترًا عن مكان إبله بين قبه ومشذوبه.