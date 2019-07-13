دعت القنصلية السعودية في هونج كونج المواطنين السعوديين الموجودين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة (شونج شوي) الواقعة في شمال هونج كونج على الحدود مع الصين.
وبررت القنصلية في تغريدة لها اليوم عبر حسابها في “تويتر” ذلك بقولها: نظراً لمشاركة آلاف المتظاهرين اليوم في مسيرات احتجاجية غاضبة ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية في هونج كونج تحذر السعوديين: ابتعدوا عن “شونج شوي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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