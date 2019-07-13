السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم خدمات المياه بمنطقة جازان يتفقد مكتب المياه بمحافظة صبيا



صبيا 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس

تفقد مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر اليوم, فرع الإدارة بمحافظة صبيا، مطلعاً على سير العمل بمشروعات خدمات المياه والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها ومشروعات الصيانة والتشغيل بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

ووقف مدير عام مياه جازان خلال الجولة على الخدمات التي يقدمها فرع خدمات المياه بصبيا, مستمعاً لشرح مفصل من مدير الفرع حسين عكام عن الأعمال والمهام التي يقوم بها ، وسير العمل ومراحل الإنجاز بمشروعات خدمات المياه المنفذة والجاري تنفيذها بصبيا والقرى التابعة لها.

وبحث المهندس جبر مع مدير ومنسوبو فرع صبيا الموضوعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المياه بالمحافظة ومتابعة مشروعات الصيانة والتشغيل، وغيرها من الموضوعات التي تهم عمل المياه بالمحافظة.

// انتهى //

21:27ت م

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