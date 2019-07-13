سعر الدولار في مصر اليوم السبت 13 يوليو 2019

واصل سعر الدولار في مصر استقراره أمام الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، حيث بلغ متوسط سعر الدولار، الجمعة، 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، مساء الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25%على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، عند 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك مصر وعودة وبلوم والبركة كريدي أجريكول والشركة المصرفية العربية الدولية وبيريوس والبركة والمصري الخليجي وقناة السويس والمصرف المتحد.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الخضراء اليوم، ليبلغ 16.59 جنيه للشراء، مقابل 16.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في الأهلي اليوناني ومصر إيران للتنمية والتعمير والإسكان والمصري لتنمية الصادرات والعربي الأفريقي 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.

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وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي -أكبر بنوك القطاع الخاص- 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.65 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك الإسكندرية.

وبلغ متوسط سعر شراء اليورو 18.66 جنيه للشراء مقابل 18.81 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الشراء للإسترليني 20.71 جنيه مقابل 20.95 جنيه للبيع.

واستقرت مستويات سعر صرف العملات العربية عند أسعار الأمس الخميس، حيث سجل سعر الريال السعودي 4.40 جنيه للشراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، وسجل سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.50 جنيه مقابل 4.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 54.42 جنيه للشراء مقابل 54.91 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك الأهلي المصري.

ومطلع شهر يوليو/تموز الجاري، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران من 44.275 مليار دولار في نهاية مايو/أيار.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت أيضا على أساس سنوي من 44.259 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2018.

عالميا تراجع الدولار الأمريكي لثالث جلسة على التوالي، الجمعة، بينما لا يزال يتعرض لضغوط من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ بخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في وقت لاحق هذا الشهر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.25% إلى 96.811 وسجل أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من 3 أسابيع أمام الين الياباني والفرنك السويسري.

