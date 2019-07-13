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2019-07-13 تحذير من شبكات واي فاي العامة متابعات الخليج 365 - الرياض حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من الدخول على شبكات الواي فاي العامة أو المجانية. Advertisements وقالت الهيئة: إن الاتصال بشبكات الـ Wi-Fi العامة قد يعرض بياناتك للخطر. وأوصت باتباع هذه الإرشادات: تجنب تسجيل الدخول لمواقع الخدمات البنكية أو التعاملات الحكومية.

تأكد من تعطيل خواص مشاركة الموقع والبيانات على جهازك.









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