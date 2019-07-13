توضيح مهم حول رواتب المعلمين الجدد

2019-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الحد الأعلى للراتب الذي تم عرضه خلال مؤتمر لائحة الوظائف التعليمية الخميس الماضي يخص المعلم الجديد في مراتب معلم ممارس، معلم متقدم وخبير.

وقال العصيمي: شريحة سلم رواتب المعلمين في العرض المقدم في مؤتمر اللائحة التعليمية التي أشارت إلى الحد الأعلى للراتب تخص المعلم الجديد في مرتبات ممارس ومتقدم وخبير صحيحة ولا تتعارض مع السلم؛ إذ إن المستويات الرابع والخامس خصصت لغرض تسكين المعلمين من اللائحة الحالية إلى الجديدة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق اللائحة الجديدة بعد 180 يومًا من إقرارها في مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي.

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وانعكس سلم رواتب المعلمين الجديد على مكافأة نهاية الخدمة؛ فبعد أن كانت تصل في السلم القديم إلى 3 آلاف ريال لأصحاب الخبرة فوق 31 سنة أصبحت 3500 ريال في السلم الجديد بالنسبة للمعلم الخبير.

وتتدرج مكافأة نهاية الخدمة في سلم الرواتب الجديد بحيث تبدأ من 3000 ريال وتصل إلى 3500 في أقصى درجة لها.

وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعًا لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(310- 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 510) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس

وطبقًا لسلم الرواتب الجديد تصل المكافأة الشهرية لقائد المدرسة إلى 800 ريال، فيما تصل 500 ريال لكل من مدير المدرسة والمشرف التربوي على حدة.