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إنجاز عالمي لـ تعليم عسير
متابعات الخليج 365 - عسير
حققت الطالبة دنيا ناصر الغامدي من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير جائزة دولية في معرض “بينالي كاناجاوا” لفن الأطفال العالمي، والذي أقيم في اليابان, بمشاركة 80 دولة، وشارك فيه أكثر من 27500 طالب وطالبة من مختلف دول العالم.
وثمن مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني جهود القائمات على رعاية الطالبة ودعمها على مستوى المدرسة والأسرة والإدارة, لافتًا الانتباه إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات العالمية والعربية والوطنية التي حققها تعليم المنطقة في عدد من المجالات.
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