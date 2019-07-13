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موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى

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2019-07-13

موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت وزارة الخدمة المدنية، اليوم السبت، موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ.

جاء ذلك في رد من الوزارة على سؤال أحد المغردين عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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وقالت الوزارة إن إجازة عيد الأضحى لهذا العام تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن الإجازة ستنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.

 





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