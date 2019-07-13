الان تتابع “يخلطون الخشب بالبصل”.. مواطن يتقدم ببلاغ ضد سلسلة مطاعم مشهورة في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم أحد المواطنين بلاغا إلى مركز أمانة منطقة الرياض، بشأن ما أسماه “تلاعب فظيع” بأحد مطاعم سلسلة مشهورة.

وقال في بلاغه: “قطع خشب مخلوطة مع البصل المكرمل في مطعم شهر في عاليا بلازا على طريق أبو بكر بالرياض”.

ورد مركز الأمانة بتوجيه البلاغ وتسجيله حتى يتم اتخاذ الإجراء النظامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “يخلطون الخشب بالبصل”.. مواطن يتقدم ببلاغ ضد سلسلة مطاعم مشهورة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.