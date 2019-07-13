بنك التسليف | شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم “بنك التنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية، مجموعة من الخدمات من خلال “بنك التسليف” من بينها “قرض الزواج” ، الذي يهدف الى إعانة الشباب على الزواج ذوي الدخل المنخفض، وتوجد عدة شروط للحصول على القرض من ضمنها ان يكون دخل الشاب الشهري أقل من عشرة الاف ريال سعودي، وان يكون الزواج للمرة الأولي، وان يكون سعودي الجنسية، ويوجد شروط أخري سنتعرف عليها من خلال هذا الموضوع فتابعونا .

شروط الحصول على قرض الزواج

يوجد شروط عامة للحصول على قرض الزواج وهي كالتالي :

يشترط ان تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، واذا كانت تحمل جنسية اخرى يجب إحضار موافقة الجهة المختصة على هذا الزواج .

يشترط ان يكون الزواج للمرة الاولى ويتم إستثناء من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها، ومن توفت زوجته الوحيده .

تقديم عقد زواج رسمي مصدق من المحكمة المختصة، ويشترط ان لا يكون مضي علي تاريجه أكثر من عامين بالتاريخ الهجري .

يتم إحتساب المدة وفقا لتاريخ تقديم الطلب .

شروط الحصول على قرض الزواج لموظفي القطاع الحكومي

تقديم صورة هوية الخاصة بمقدم طلب القرض .

تقديم نموذج تسليم البريد ويكتب عليه أسم وتوقيع العميل مع اسم وختم وتوقيع موظف البريد السعودي .

تقديم صورة سجل الاسرة مضافة اليه الزوجة .

تقديم صورة عقد النكاح بشكل كامل .

تقديم أصل نموذج 140 الالكتروني ويجب ان يكون مطبوع من حساب مقدم الطلب في البوابة الالكترونية الخاصة بالبنك، وبه جميع التوقيعات اللازمة، مختوم بالختم الرسمي من جهة العمل ويجب ان لا يتجاوز تاريخه شهرين.

تقديم أصل رقم حساب الآيبان مصدق بختم البنك .

تقديم كشف حساب آخر ثلاث رواتب سابقة لتاريخ إعتماد النموذج على الورق الرسمي للبنك ومصدق بالختم الخاص بالبنك .

تقديم تصريح ساري المفعول من موقع وزارة الداخلية .

تقديم صورة وفاة الزوجة المتوفية إذا مان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة .

تقديم صورة كارت العائلة مضافة به الزوجة المتوفية .

شروط الحصول على قرض الزواج لموظفي القطاع الخاص