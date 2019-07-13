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كشف ملابسات مباشرة رجل أمن تفتيش مركبة في وضع التشغيل بجدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

صرح المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب، أنه إشارة إلى ما تم تداوله لمقطع رجل الأمن أثناء فتح وتفتيش إحدى المركبات، وللتوضيح أنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بمحافظة جدة بمهماتها الميدانية داخل الأحياء، شوهد مجموعة من الأشخاص بجوار إحدى المركبات المتوقفة في وضع التشغيل وعند مشاهدتهم للدورية لاذوا بالفرار.

وأضاف المتحدث: عند معاينة المركبة اتضح أنها في وضع التشغيل ما استدعى التعامل معها من قبل رجال الأمن بفتحها واستدعاء الجهات المختصة ورفع الآثار والأدلة والبحث جارٍ للتواصل مع صاحب المركبة للتأكد من وضعه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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