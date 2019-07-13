شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الشرقية» يخمد حريق مستودع ورق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 ( الدمام )
صرح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغاً في تمام الساعة (1:21) مساء اليوم (السبت) يفيد باندلاع حريق في مستودع تابع لأحدى شركات صناعة الورق ويستخدم لتخزين الكراتين والورق بالصناعية طريق شاطئ نصف القمر بمساحة تقديرية 200×150 م2.
وأضاف الشهراني: على الفور تم انتقال فرق الدفاع المدني وعند الوصول تم تطويق وحصر الحريق ومباشرة أعمال المكافحة التي لازالت مستمرة حتى الآن دون إصابات ولله الحمد.
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