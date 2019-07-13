أمير جازان يوجه بالتحوط لمواجهة التقلبات الجوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جيزان

وجه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر مختلف الإدارات والجهات الحكومية بالمنطقة لمواجهة تداعيات وآثار التقلبات الجوية والرياح الموسمية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية من العام، وما يصاحبها من عواصف ترابية ورياح موسمية وهطول أمطار متفرقة على المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة جازان المكلف عادل الزائري، أن أمير المنطقة وجه المحافظين ورؤساء المراكز والأمانة والشؤون الصحية والمرور والدفاع المدني والطرق والنقل وهيئة الهلال الأحمر وشركة الكهرباء وكل الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، للاطلاع على آخر المستجدات، والتأكيد على الجميع بمباشرة الحالات والتواجد الميداني وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أَي حوادث أو طارئ.

وأكد متابعة أمير المنطقة ونائبه المتواصلة لعمل مختلف الجهات بما يضمن تفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات، مع إحاطته أولا بأول بأي مستجدات تطرأ على وضع الطقس جراء الرياح الموسمية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، حاثا مرتادي طرقات المنطقة خلال فترة نشاط الرياح لتوخي الحيطة والحذر خلال القيادة بالطرقات العامة والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، راجيا السلامة للجميع.