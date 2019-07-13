إطلاق خدمة العمل الموقت في موسم الحج عبر بوابة أجير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (بوابة أجير) بهدف تنظيم وتشجيع العمل الموقت في موسم الحج، وتلبية لاحتياجات الموسم، وخدمة لضيوف الرحمن.

Advertisements

وتوفر «بوابة أجير» سوق عمل الكتروني تعرض من خلاله فرص العمل الموقت خلال موسم الحج، حيث يمكن للشركات العاملة في هذا الموسم طرح الشواغر الوظيفية، كما يمكن للأفراد من المواطنين والمقيمين رفع سيرهم الذاتية والتقديم على الوظيفة المرغوبة، مع الأخذ في الاعتبار أن الخدمة تشمل الشركات العاملة في موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ولا تشمل العمالة المنزلية والأفراد الزائرين.

يذكر أن خدمة أجير هي الخدمة الوحيدة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تتيح للمنشآت توظيف قوى عاملة بشكل موقت خلال موسم الحج من خلال إصدار التصاريح عبر البوابة بعد توثيق العملية التعاقدية بين الشركات والقوى العاملة.

ودعت وزارة العمل شركات الحج والأفراد الراغبين بالعمل في موسم الحج إلى الاستفادة من خدمات بوابة أجير، والتسجيل عن طريق موقع البوابة الالكتروني.