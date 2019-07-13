النواب الليبي يبحث عن حل في القاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة وصل إلى القاهرة أمس وفد يضم عددا من أعضاء مجلس النواب الليبي؛ للمشاركة في اجتماع تشاوري برعاية مصرية؛ لتقريب وجهات النظر وبحث سبل حل الأزمة الليبية الراهنة. ويلتقي النواب الليبيون تحت رعاية اللجنة الوطنية المعنية بشأن ليبيا على مدار الأسبوع الحالي قيادات سياسية مصرية رفيعة المستوى؛ لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.



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