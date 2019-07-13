انتحاريون يقتحمون فندقا في أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بادغيس
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفعانية نصرت رحيمي «إن مجموعة من الانتحاريين اقتحموا فندقا في قلعة ناو، وسط إقليم بادغيس شمال غرب أفغانستان ظهر أمس».
وأضاف رحيمي أن قوات الشرطة طوقت المنطقة وتتعامل مع المهاجمين، بحسب قناة «طلوع نيوز» الإخبارية الأفغانية. وتابع رحيمي أن اثنين من المهاجمين لقيا حتفهما.
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