لاتفيا لأمريكا: سنواجه الفساد وغسل الأموال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ ريجا

بعد تحقيق أمريكي بشأن غسل أموال هز اقتصاد لاتفيا، مما أدى إلى إفلاس أحد أكبر بنوكها، يحاول رئيس وزراء لاتفيا، المولود في الولايات المتحدة، كريسيانيس كارينز إقناع واشنطن وكبار رجال الأعمال بأنه يسعى لتطهير النظام المالي لبلاده من أجل الصالح العام.

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وفي اجتماعاته مع كبار المستثمرين وصناع القرار الأمريكيين، من بينهم نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخزانة، ستيف منوشين، تعهد رئيس وزراء لاتفيا باتخاذ خطوات للبدء من جديد وجذب الاستثمار الأجنبي، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس.

وقال رئيس الوزراء في مقر بلومبيرج في نيويورك «الإشارة واضحة للغاية حول غسل الأموال، لدينا سياسة عدم التسامح في بلادنا ولن نتسامح في نظامنا المصرفي».

وكانت لاتفيا، العضو بمنطقة اليورو وحلف شمال الأطلسي (ناتو) قد تضررت من عاصفة أموال قذرة في فبراير 2018، عندما اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية البنك المركزي في لاتفيا، وهو ثالث أكبر بنك في البلاد بغسل الأموال، حيث اعتقل محافظ البنك وسط اتهامات بحصوله على رشاوى.