رذاذ الفلفل يفرق متظاهري هونج كونج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هونج كونج

اندلعت اشتباكات بين شرطة هونج كونج ومتظاهرين بعد انتهاء مظاهرة سلمية ضد «التجار الموازين» في منطقة «شيونج شوي» بالقرب من الحدود مع الصين أمس.

وقالت وكالة بلومبيرج للأنباء إن الشرطة أطلقت رذاذ الفلفل على المتظاهرين، بينما كانت تحاول تفريق تجمعاتهم على جسر يؤدي إلى مركز تسوق في المنطقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية على الهواء مباشرة متظاهرين ملثمين، وهم يحملون المظلات والحواجز المعدنية ويتقدمون باتجاه خط الدفاع للشرطة على طريق أسفل الجسر، بينما كان رجال الشرطة يتراجعون. وأقيمت المسيرة احتجاجا على التجار غير الرسميين عبر الحدود.