بدء التسجيل في دبلومات جامعة نجران اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ جامعة نجران اليوم استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة، وذلك حتى الـ21 من ذي الحجة المقبل.

وأوضحت الجامعة أن الدبلومات العالية تتمثل في دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري، ويشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية، كما تتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وعلوم الحاسب التطبيقي، والتي يشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط، فيما ستكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين لتخصصي المحاسبة، والفندقة والسياحة، وسنة واحدة لبقية التخصصات للرجال والنساء برسوم مختلفة في كل تخصص، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون متاحا عبر الرابط الالكتروني المحدد.