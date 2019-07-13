تدريب شباب وفتيات جدة على متطلبات الزواج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أعدت الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بمحافظة جدة برنامجا تدريبيا مكثفا لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وذلك من خلال إقامة عدد من الدورات التأهيلية يقدمها نخبة من المتخصصين والمتخصصات في التأهيل الأسري، وذلك بالمركز التدريبي الخاص بمقر الجمعية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد العمري أن هذه الدورات التأهيلية تساعد الشباب والفتيات على تفهم متطلبات الزواج ومسؤوليات كل طرف تجاه الآخر وإعداد أسرة مستقرة يسودها الود والوئام.