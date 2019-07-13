السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة
أعدت الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بمحافظة جدة برنامجا تدريبيا مكثفا لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وذلك من خلال إقامة عدد من الدورات التأهيلية يقدمها نخبة من المتخصصين والمتخصصات في التأهيل الأسري، وذلك بالمركز التدريبي الخاص بمقر الجمعية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد العمري أن هذه الدورات التأهيلية تساعد الشباب والفتيات على تفهم متطلبات الزواج ومسؤوليات كل طرف تجاه الآخر وإعداد أسرة مستقرة يسودها الود والوئام.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب شباب وفتيات جدة على متطلبات الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.