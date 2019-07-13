ملك ماليزيا يصل إلى جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه إلى جدة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وأمين المحافظة صالح التركي، ومدير شرطة جدة العميد محمد آل صقر، ومدير مكتب المراسم الملكية في منطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد، وعدد من المسؤولين.

وكان ملك ماليزيا، غادر المدينة المنورة أمس بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما، حيث كان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور الحميد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.