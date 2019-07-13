خادم الحرمين يوجه باستضافة 1300 حاج وحاجة من 72 دولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويا.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على البرنامج أن أمر خادم الحرمين باستضافة الحجاج يجسد حرصه الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم، ويدل على اهتمام ولاة أمر هذه البلاد المباركة بالإسلام والمسلمين، وتقوية أواصر ووشائج العلاقات والتضامن الإسلامي المبنية على تعاليم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وبين أن المستضافين ينتمون إلى 72 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن البرنامج، يأتي متوافقا مع المكانة المرموقة والرائدة التي تليق بالمملكة في العالم الإسلامي بصفتها رائدة لكل عمل إسلامي نافع للأمة الإسلامية، حيث تسخر كل إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين وتسعى دائما لتحقيق وحدتهم واجتماعهم.
عن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج:
- انطلق عام 1417هـ
- 52.747 حاجا وحاجة إجمالي المستفيدين
- حقق حلم مسلمين كثر لأداء الركن الخامس
- أصداء طيبة على مستوى العالم
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