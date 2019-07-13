القيادة تهنئ رئيسي فرنسا والعراق بذكرى اليوم الوطني ويوم الجمهورية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق الأمن والاستقرار.

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد الرئيس العراقي بذكرى يوم الجمهورية لبلاده، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.