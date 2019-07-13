السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إجيلز ليفتيس رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة تنصيبه رئيساً للجمهورية. وقال الملك سلمان:" يسرنا بمناسبة تنصيبكم رئيساً لجمهورية لاتفيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان الرئيس إجيلز ليفتيس بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية لاتفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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