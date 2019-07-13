الصحة تعوض نقص مساعدي الأسنان بالممرضين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

أصدر مدير عام طب الأسنان بوزارة الصحة الدكتور سعود أرفلي تعميما قبل أيام، تسبب في إثارة الجدل في أوساط كوادر التمريض العاملة بالمراكز الصحية التابعة للوزارة، إذ جاء فيه أنه بالنظر لما كشفته الجولات الإشرافية والميدانية لعدد من المراكز الصحية الأولية من امتناع بعض أطباء الأسنان فيها عن تقديم الخدمات العلاجية للمراجعين بسبب عدم توفر مساعد طبيب أسنان، فإنه يتعين على جميع مديري المراكز وأطباء الأسنان عدم الامتناع عن تقديم العلاج بحجة عدم توفر المساعد والاستفادة من الكوادر التمريضية لتعويض النقص بعد إخضاعهم للتدريب المناسب، وذلك لحين توفر الأعداد الكافية من مساعدي طب الأسنان، واتخاذ ما يلزم في حال الامتناع عن التنفيذ.

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وذكر أن اللائحة التنظيمية لخدمات طب الأسنان بالوزارة والتعاميم والخطابات اللاحقة، نصت على إمكانية الاستفادة من الكادر التمريضي في مساعدة طب الأسنان على أن يحصلوا على التدريب اللازم.

من جانبه أوضح ‏أخصائي تمريض ومؤسس حساب التمريض الذي يهتم بشؤون التمريض مطلق العتيبي للصحيفة، أن ‏التعميم مخالف لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 59) وتاريخ 4/‏11/‏1426 هـ حيث نصت المادة رقم 9-2 على أنه يلتزم الممارس الصحي بالعمل وفقا للصلاحيات «الامتيازات» الطبية والوصف الوظيفي الممنوح له وفقا للتصنيف والتسجيل بالهيئة، وعلى جهة العمل إبراز الصلاحيات كتابيا والتقيد بها.

وأضاف أن ‏تخصص التمريض مستقل عن باقي التخصصات، ويواجه التمريض بالمراكز الصحية عجزا وضغطا من حيث المهام الوظيفية، والتعميم مجحف بحق التمريض، حيث إنه صادر من إدارة لا يتبع لها وهي إدارة طب الأسنان والمفترض معالجة النقص بتوظيف فنيي وأخصائيي الأسنان أو توجيه أخصائي صحة الفم بالعمل بديلا لهم حيث لا علاقة بتخصص التمريض بالأسنان ولم تدرس مادة واحدة تخص الأسنان سواء للدبلوم أو البكالوريوس، ‏ونحن مقبلون على تحقيق رؤية المملكة 2030 والهدف الخامس من الرؤية تعزيز الجاذبية لمهنة التمريض وهذا القرار ينافي ذلك.