الخبر أعلى المدن السعودية تكلفة في المعيشة والأكثر قوة شرائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقدمت السعودية تسع مراتب في مؤشر تكلفة المعيشة لتحتل المركز الـ56 عالميا، وتصدرت الخبر قائمة المدن السعودية الأكثر تكلفة.

وبالرغم من ارتفاع الأسعار للمنتجات والخدمات في الخبر، إلا أنها تمتلك قوة شرائية عالية تفوقت على المدن السعودية الأخرى في المؤشر، حيث يقيس المؤشر الصادر عن قاعدة بيانات Numbeo العالمية تكلفة المعيشة في 433 مدينة و119 دولة حول العالم من خلال متوسط الأسعار في المطاعم والأسواق ومتاجر الأغذية والإيجارات ووسائل التنقل وغير ذلك من خلال بيانات جمعت مباشرة من المتاجر والشركات ومصادر رسمية

أخرى. ووضع المؤشر مدينة نيويورك كمعيار رئيس لتصنيف المدن الأعلى والأدنى تكلفة في المعيشة، أي أنها تمثل العلامة الكاملة 100. كما يرصد التغيير في تكلفة المعيشة مرتين سنويا، في بداية العام وفي منتصفه.

أعلى الدول في تصنيف تكلفة المعيشة:

سويسرا

أيسلندا

النرويج

جزر الباهاما

لوكسمبورج

أدنى الدول في التصنيف:

باكستان 119

تونس 118

الهند 117

فنزويلا 116

كوسوفو 115

في السعودية

المرتبة: 56 عالميا

متوسط الراتب الشهري الصافي : 6090.23 ريالا

المطاعم :

- وجبة لشخصين من ثلاث أطباق في مطعم متوسط : 90 ريالا

- وجبة ماك من ماكدونالدز : 23 ريالا

- قهوة كابتشينو حجم عادي 10.75 ريالات

متاجر الأغذية:

- الحليب 1 لتر 4.56 ريالات

- خبز أبيض طازج (500 جرام) 2.34 ريال

- البيض حجم عادي (12 حبة) 7.54 ريالات

- التفاح 1 كيلو 6.98 ريالات

- الطماطم 1 كيلو 5.55 ريالات

وسائل التنقل:

- أجرة مسافة 1 كيلو بالتعرفة العادية : 5 ريالا

الخدمات:

- الخدمات الأساسية لمدة شهر لشقة مساحتها 85 م 2 )كهرباء، مياه، تدفئة،التخلص من النفايات : 274.21 ريالا

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- دقيقة اتصال واحدة من تعرفة جوال محلية مسبق الدفع بدون خصم أو باقة 0.46 ريالا

- الانترنت كيبل دي إس إل، بيانات غير محدودة بسرعة 60 ميجابايت أو أكثر 242.61 ريالا

الرياضة والترفيه:

- اشتراك شهري في ناد رياضي لشخص بالغ 314.76 ريالا

- السينما (فيلم عالمي، مقعد واحد) 70.00 ريالا

الأطفال:

- اشتراك شهري في روضة الأطفال بدوام كامل 1053.33 ريالا

- مدرسة ابتدائية عالمية لطفل واحد 18390.72 ريالا

- إيجار شقة بثلاث غرف في وسط المدينة شهريا 2291.22 ريالا

- قيمة المتر المربع لشراء شقة في وسط المدينة 4156.04 ريالا

أعلى المدن السعودية في التكلفة المعيشية:

1 الخبر

- ترتيبها عالميا 220 من 433 مدينة

- الدرجة : 54.85

2 جدة

- ترتيبها عالميا: 245 من 433 مدينة

- الدرجة: 49.58

3 الرياض

- ترتيبها عالميا: 246 من 433 مدينة

- الدرجة: 49.42

4 الدمام

- ترتيبها عالميا: 252 من 433 مدينة

- الدرجة: 48.58