من هو صفوان السويكت رئيس نادي النصر الجديد

حسمت أخيرًا انتخابات نادي النصر السعودي وفاز الدكتور صفوان السويكت برئاسة النادي للدورة القادمة الممتدة لـ 4 سنوات قادمة، وذلك في تصويت اللجنة العموميو اليوم السبت.

ومرت انتخابات النصر واختيار رئيسه الجديد بولادة قيصرية، إذ ظل النادي دون أي مرشح لرئاسته لفترتين من فتح باب الترشح، وفي الساعات الأخيرة من الفترة الثالثة تقدم 5 أشخاص بأوراق ترشحهم، وانسحب أحدهم بعد عدة أيام.

وبلغ عدد الحضور في الجمعية العمومية لنادي النصر 31%، أي بزيادة 6% عن العدد المطلوب قانونيًا، والتي حددته الهيئة العامة للرياضة في وقت سابق.

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وانعقدت الجمعية العمومية لنادي النصر للمرة الثانية، مساء اليوم السبت، بعد فشل اكتمال النصاب القانوني، الخميس الماضي، وسط منافسة من الثلاثي ”صفوان السويكت، صالح الأطرم، نصر النصر“.

السويكت من الأسماء البارزة والمعروفة في عالم القانون المالي والتمويل والاستثمار، حيث حصل على شهادة الماجستير في القانون من المعهد العالي للقضاء بتقدير عام ”ممتاز“، في عام 2007.

وأنهى السويكت حياته العلمية حتى الآن بدكتوراه في القانون من المعهد العالي للقضاء، بتقدير عام ممتاز، في عام 2016، وغيرها من الانجازات.