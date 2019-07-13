خادم الحرمين يوجه باستضافة 1300 حاج وحاجة من 72 دولة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة (1300) حاج وحاجة من مختلف قارات العالم، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين السنوي للحج.

وصرح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على البرنامج أن المستضافين ينتمون إلى (72) دولة حول العالم، مشيراً إلى أن البرنامج يتوافق مع المكانة المرموقة والرائدة التي تليق بالمملكة في العالم الإسلامي بصفتها رائدة لكل عمل إسلامي نافع للأمة الإسلامية، حيث تسخر كل إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين وتسعى دائمًا لتحقيق وحدتهم واجتماعهم. وأوضح أن إجمالي من استفادوا من هذا البرنامج منذ بدايته عام 1417هـ، حتى تاريخه وصل إلى (52.747) حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم، لافتًا الانتباه إلى أن البرنامج يحقق حلم مسلمين كثر بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مشيدًا بما حققه البرنامج من أصداء طيبة على مستوى العالم.