القنصلية السعودية في هونج كونج تحذر المواطنين من التوجه إلى شونج شوي

حذرت القنصلية السعودية في هونج كونج، المواطنين المتواجدين هناك، بعدم التوجه إلى منطقة (شونج شوي) الواقعة في شمال هونج كونج على الحدود مع الصين، نظرًا لمشاركة آلاف المتظاهرين اليوم في مسيرات احتجاجية غاضبة، ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وقالت القنصلية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «نود لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى منطقة (شونج شوي) الواقعة في شمال هونج كونج على الحدود مع الصين، نظرًا لمشاركة آلاف المتظاهرين اليوم في مسيرات احتجاجية غاضبة، ووقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن».

واندلعت اليوم السبت، اشتباكات بين شرطة هونج كونج ومتظاهرين بعد انتهاء مظاهرة سلمية ضد «التجار الموازين» في منطقة «شيونج شوي» بالقرب من الحدود مع الصين.

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وقالت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم، إن الشرطة أطلقت رذاذ الفلفل على المتظاهرين، بينما كانت تحاول تفريق تجمعاتهم على جسر يؤدي إلى مركز تسوق في المنطقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية على الهواء مباشرة متظاهرين ملثمين، وهم يحملون المظلات والحواجز المعدنية ويتقدمون باتجاه خط الدفاع للشرطة على طريق أسفل الجسر، بينما كان رجال الشرطة يتراجعون.

وكان أكثر من 30 ألف شخص قد شاركوا في المسيرة السلمية بشكل كبير في وقت سابق، طبقًا لرونالد لوينج، أحد المنسقين لدى مجموعة «نورث ديستكريت باراليل امبورتس كونسرن جروب». وأقيمت المسيرة احتجاجًا على التجار غير الرسميين عبر الحدود.