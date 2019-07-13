السعودية تدين الهجوم الإرهابي على فندق بالصومال

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، اليوم السبت، عن إدانة المملكة واستنكارها الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا بمدينة كيسمايو بالصومال، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدَّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجدد المصدر تأكيد وقوف المملكة بجانب جمهورية الصومال الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وقُتل 26 شخصًا على الأقل، وأصيب 56 آخرون، في الهجوم الذي شنه إرهابيون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، على فندق في مدينة كيسمايو الساحلية جنوب الصومال.

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ووفق رئيس منطقة جوبالاند أحمد مادوبي، فإن من بين القتلى أجانب، وهم ثلاثة كينيين، وكندي، وبريطاني، وأمريكيان، وثلاثة تنزانيين، إضافة إلى مصابَيْن اثنَيْن من الصين.

وانفجرت سيارة مفخخة في مدخل فندق المدينة وسط كيسمايو، أعقبها هجوم مسلحين على الفندق، وتدخلت قوات الأمن وخاضت معركة ضد الإرهابيين في مبنى الفندق.

وأوضحت مصادر محلية أن الفندق كان يستضيف رجال أعمال وسياسيين وصلوا المدينة استعدادًا للانتخابات الرئاسية في منطقة جوبالاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والمقررة نهاية أغسطس المقبل، وفقًا لوكالات أنباء.

من جانبها، أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الحادث الإرهابي، مؤكدةً أن عناصرها نجحوا في السيطرة على الفندق.