تعليم الطائف ينفذ أكثر من 70 برنامجًا تدريبيًا في التدريب الصيفي خلال الأسبوع الأول

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أكثر من 70 برنامجًا تدريبيًا خلال الأسبوع الأول من انطلاقة برامج التدريب الصيفي.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، اليوم السبت، أن البرامج التدريبية الصيفية منذ انطلاقتها شهدت إقبالاً كبيرًا وحضورًا فاعلًا ومتميزًا من المتدربين والمتدربات وشهدت المقرات التدريبية للبنين والبنات والبالغ عددها 13 مقرًا تدريبيًا، حراكًا تدريبيًا مثمرًا، وذلك بإشراف ومتابعة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي.

وأضاف أن الأسبوع التدريبي الأول كان أسبوعًا ناجحًا بكل المقاييس نتيجة الحضور والتفاعل والمشاركة والإقبال الكبير من المتدربين والمتدربات بكافة مقار التدريب، مؤكدًا على أن التنويع والتحديث والتجديد في الحقائب التدريبية أسهم بشكل كبير في الإقبال على البرامج التدريبية الصيفية من شاغلي الوظائف التعليمية ورغبتهم في التسجيل بها والاستفادة منها؛ حيث تناولت الحقائب التدريبية مجالات عدة أبرزها المناهج وطرق التدريس والتعليم الإلكتروني والقيادة الاستراتيجية وجودة الأداء والإبداع والابتكار، كما تشمل مجالات الأمن والسلامة المدرسية والعلوم الطبيعية ومهارات البحث ومصادر المعلومات وغيرها من المجالات.

وأكد الخديدي أن مشروع التدريب الصيفي يُعد فرصة سانحة للمتدربين والمتدربات لاكتسابهم النمو المهني وتطوير الأداء وزيادة المعرفة وتمهين المعلم، مشيرًا إلى جهود إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات واللجان العاملة بها التي عملت كخلية نحل لا تهدأ لإنجاح أهداف مشروع التدريب الصيفي.

يشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت في السابع من يوليو الجاري عن تقديم فعاليات برامج التدريب الصيفية في 22 كلية تربية على مستوى المملكة.

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وقالت التعليم: «بمشاركة 22 كلية تربية، تنظّم مؤسسات إعداد المعلم بالجامعات السعودية، وبمشاركة أكثر من 145 ألف معلم ومعلم بالتعليم العام فعاليات التدريب الصيفي».

وأضافت أنّه سيتم تقديم 440 برنامجًا تدريبيًّا بإشراف وتنظيم 170 لجنة من أعضاء هيئة التدريس، ومشاركة 140 مدربًا، بالإضافة إلى 23 لجنة لشاغلي الوظائف التعليمية.

والجامعات المشاركة في هذه الفعاليات، بحسب الوزارة، هي أم القرى، محمد بن سعود، الملك سعود، الملك عبدالعزيز، الإسلامية، وطيبة، الأميرة نورة، الملك فيصل، الملك خالد، القصيم، الطائف، الجوف، الباحة، تبوك، نجران، الحدود الشمالية، الأمير سطام، الإمام عبدالرحمن، المجمعة، حفر الباطن، بيشة، وجدة.

وصرّح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد بن سعود المقبل، بأنَّ المسجلين في الدورات التدريبية بلغ 147 ألفًا و754 معلمًا ومعلمةً في أكثر من 6413 برنامجًا تدريبيًّا يتمُّ تنفيذها في 47 إدارة تعليمية، من خلال مراكز التطوير المهني المنتشرة في المملكة بالشراكة مع عدد من الجامعات والكليات والمعاهد.