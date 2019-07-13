بالصور.. أمانة مكة تبدأ تنفيذ أولى مراحل ممشى السيدة زينب الهلالية

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «ممشى أم المؤمنين السيدة زينب الهلالية في حي الشوقية بمكة المكرمة».

وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: إنه بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ممشى أم المؤمنين السيدة زينب الهلالية في حي الشوقية بمكة المكرمة على مساحة 1,100 متر طولي، وبعرض 50 مترًا.

وتسعى الأمانة إلى تطوير شارع «أم المؤمنين زينب الهلالية»، وتحويله إلى ممشى ومتحف إسلامي تفاعلي مفتوح لمرتاديه، يثريهم بسيرة أمهات المؤمنين. وبدأت الأمانة في تنفيذ مشروع تطوير الشارع، بعد أن حولت شركة الكهرباء الضغط العالي إلى كابلات تحت الأرض، والتي كانت ممتدة على طول الطريق.

ويستهدف المشروع، تعريف الزوار بسيرة أم المؤمنين منذ حياتها في الجاهلية، وبعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، والحياة التي عاشتها بعد وفاته، ومن المنتظر أن يظهر ذلك في التصميمات المعمارية للممشى، بحيث يمكن لمرتادي الشارع بمجرد وقوفهم عند لوحات تفاعلية في عدد من المواقع، أن يحصلوا على معلومات عن سيرة أمهات المؤمنين من ميلادهن حتى وفاتهن عبر شبكة واي فاي.

ويضم مشروع تطوير شارع أم المؤمنين زينب الهلالية جسور مشاة وأرصفة، ومسرحًا مكشوفًا وأنشطة ترفيهية وإنترنت مجانيًّا، إلى جانب مواقع مخصصة للشباب والعوائل، ومطلات علوية مكشوفة، إلى جانب مسطحات خضراء مفتوحة وملاعب رياضية، ومضمار للجري.