شرطة مكة توضح ملابسات المقطع المتداول لتعامل رجل أمن مع مركبة في وضع التشغيل

أوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة، ملابسات المقطع المتداول لتعامل رجل أمن مع مركبة في وضع التشغيل.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب، إنه بالإشارة لما تم تداوله لمقطع رجل الأمن أثناء فتح وتفتيش إحدى المركبات، وللتوضيح أنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بمحافظة جدة بمهامها الميدانية داخل الأحياء، شوهد مجموعة من الأشخاص بجوار إحدى المركبات المتوقفة في وضع التشغيل.

وأكد متحدث شرطة مكة، أنه عند مشاهدتهم للدورية لاذوا بالفرار، وعند معاينة المركبة اتضح أنها في وضع التشغيل مما استدعى التعامل معها من قبل رجال الأمن بفتحها واستدعاء الجهات المختصة ورفع الآثار والأدلة.

وأشار إلى أن البحث جارٍ للتواصل مع صاحب المركبة للتأكد من وضعه.