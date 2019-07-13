«العمل» تُطلِق بوابة «أجير» لتوفير فرص عمل مؤقتة خلال موسم الحج

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، بوابة «أجير» بهدف تنظيم وتشجيع العمل المؤقت في موسم الحج، بما يلبي احتياجات الموسم، وخدمة ضيوف الرحمن.

وعبر بيان على موقعها الرسمي، قالت وزارة العمل: توفر «بوابة أجير» سوق عمل إلكترونيًا تُعرض من خلاله فرص العمل المؤقت خلال موسم الحج، حيث يمكن للشركات العاملة في هذا الموسم طرح الشواغر الوظيفية، كما يمكن الأفراد من المواطنين والمقيمين رفع سيرهم الذاتية والتقديم على الوظيفة المرغوبة.

وأضافت الوزارة: مع الأخذ في الاعتبار أن الخدمة تشمل الشركات العاملة في موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ولا تشمل العمالة المنزلية والأفراد الزائرين، مشيرة إلى أن خدمة «أجير» هي الخدمة الوحيدة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تتيح للمنشآت توظيف قوى عاملة بشكل مؤقت خلال موسم الحج من خلال إصدار التصاريح عبر البوابة بعد توثيق العملية التعاقدية بين الشركات والقوى العاملة.

ودعت وزارة العمل شركات الحج والأفراد الراغبين بالعمل في موسم الحج إلى الاستفادة من خدمات بوابة «أجير»، والتسجيل عن طريق الرابط www.ajeer.com.sa ، لافتة إلى أنه لمزيد من الاستفسارات يمكن الاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم (920002866).