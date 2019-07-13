الجوازات: وصول 36 ألف حاج ضمن مبادرة طريق مكة

أوضحت الجوازات السعودية، اليوم السبت، وصول 36744 حاجًا وحاجة عبر مبادرة طريق مكة، وذلك خلال الفترة من غرة ذو القعدة 1440 هـ وحتى 8 ذو القعدة 1440 هـ.

ونشرت الجوازات- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إنفوجراف، أوضحت من خلاله أن حجاج مبادرة طريق مكة وصلوا عبر 90 رحلة جوية، مضيفة أن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة استقبل 33 رحلة أقلت 13317 حاجًا.

بينما استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، 57 رحلة جوية، أقلت 23427 حاجًا.

يُذكر أن الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة، هي: ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان ، وبنجلاديش، وتونس.

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ومبادرة طريق مكة هي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي تم إطلاقه كأحد برامج رؤية المملكة 2030، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

ويتم خلال المبادرة التي تشرف عليها وزارة الداخلية السعودية بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنها الجوازات، إنهاء إجراءات دخول الحجاج والمعتمرين من منافذ المغادرة في بلدانهم.

من جهة أخرى، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، باستضافة (1300) حاج وحاجة من مختلف قارات العالم؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويًا.

وأكد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، أن المستضافين ينتمون إلى (72) دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يأتي متوافقًا مع المكانة المرموقة والرائدة التي تليق بالمملكة في العالم الإسلامي بصفتها رائدة لكل عمل إسلامي نافع للأمة الإسلامية؛ حيث تسخر كل إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين وتسعى دائمًا لتحقيق وحدتهم واجتماعهم.