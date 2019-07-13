حج / مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية تنظم لقاءً تعريفيًا لرؤساء مكاتب الخدمة الميدانية



مكة المكرمة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس

نظمت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية اليوم, لقاءً تعريفيًا لرؤساء مكاتب الخدمة الميدانية, وذلك لاستحداث برنامج "راصد" لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن, بحضور رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان ونائبه المطوف الدكتور محمد بياري وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات والإدارات.

وأكد رئيس المؤسسة أن تحول المؤسسة لشركة مساهمة مقفلة سيكون له أثر كبير في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك عن طريق تشكيل شركات فرعية تقوم هي بالدور التنفيذي لجميع الخدمات, لافتًا الانتباه إلى وجود متابعة دقيقة من قبل وزارة الحج والعمرة من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بمتابعة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحج بجانب وضع المعايير والمواصفات بدقة عالية, مؤكدًا على رؤساء المكاتب ضرورة اختيار الكوادر بكفاءة عالية، مستدلًا بضرورة وضع حراس أمن مؤهلين وقادرين على القيام بمهامهم بكفاءة عالية.

من جانبه أوضح نائب رئيس المؤسسة الدكتور المطوف محمد بياري أن العمل في المؤسسة هذا العام سيكون مختلفًا في ظل تحول المؤسسة لشركة مساهمة مقفلة بعد الانتهاء من النواحي التنفيذية، والبدء بالهيكلة الإدارية بشكل متوازي.

وأشار الدكتور بياري إلى اعتماد المؤسسة هذا الموسم على عدة مبادرات ستسهم في تقديم خدمة أفضل لضيوف الرحمن من أبرزها مبادرة الحج الأخضر وهي بادرة على مستوى العالم وليس على مستوى المملكة, مشيرًا إلى وجود بعض المكاتب التي جرى اختيارها لتعمل على هذه المبادرة.

وتحدث نائب رئيس المؤسسة عن استحداث جهاز "راصد" الميداني، حيث يُعد جهاز "راصد" مكمل لجهاز المتابعة الموجود لدينا.

من جانبه ركز المشرف على البرنامج محمد الخزامي على التعريف بالبرنامج الذي يهدف لتجويد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال متابعة تطبيق الخطة التشغيلية.

وأكد الخزامي على رؤساء وأعضاء مكاتب الخدمة باتخاذ الإجراءات النظامية وفق الدليل الإجرائي الشامل لأعمال الحج، مع التقيد والالتزام بأداء المهام المناطة بكل عضو من أعضاء فريق المكتب بكفاءة وجودة عالية، ودعا المكاتب لأهمية التقيد بقواعد السلامة العامة لضمان حج آمن.

وتطرق المشاركون في اللقاء إلى خطط النقل والتصعيد من خلال شرح بعض النقاط المهمة فيها عبر عضو مجلس الإدارة المشرف على الإدارة المطوف إبراهيم فيلالي.

واشتمل اللقاء على شرح آلية التقييم والمتابعة بواسطة المشرف على الإدارة المطوف حاتم أبو العلا، فيما تحدث المهندس تركي نتو عن الجوانب التي تخص أنظمة إدارة تقنية المعلومات المطبقة في موسم الحج لضمان دقة تنفيذ الخطة التشغيلية بكفاءة عالية.

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18:53ت م

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