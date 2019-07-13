السعودية اليوم / الحرس البحري التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين شمال البلاد



تونس 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس

أوقف الحرس البحري التونسي بمحافظة جندوبة شمال تونس سبعة أشخاص بعد ضبطهم على متن مركب بحري، وهم في طريقهم إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم أنه بالتحري مع المهاجرين اعترفوا أنهم أبحروا من السواحل الجزائرية، وينوون التوجه خلسة إلى إيطاليا.

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17:58ت م

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