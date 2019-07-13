- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
الان تتابع 19 مصابا في حريق مروّع بتبوك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تبوك - خالد المرشود
أصيب 19 شخصا أثناء حريق التهم منزلهم في تبوك، وتمكنت أجهزة الهلال الأحمر من إسعافهم.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، خالد بن مرضي العنزي، إن عمليات الهلال الأحمر السعودي بتبوك تلقت بلاغا عن حريق منزل بحي قرطبة وذلك عند الساعه : ٢:٤٠ مساء ونتج عن ذلك 19 إصابة جميعها مستقرة.
وأضاف: “تم علاج 13 حالة بالموقع ورفضوا النقل بينما تم نقل 6 حالات لمستشفى الملك خالد لاستكمال العلاج اللازم بمشاركة 5 فرق إسعافية من الهيئة وفرقتين إسعافية من الصحه وفرقة إسعافية من مستشفى الملك سلمان العسكري”.
كانت هذه تفاصيل خبر 19 مصابا في حريق مروّع بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.