متى موعد عيد الأضحى في السعودية 1440 فلكيًا؟ وما يُستحب فعله في أول ذي الحجة 1440

لقد اقتربنا من دخول أهم أيام في العام، فها نحن على مقربة من أول ذي الحجة 1440 هما الليالي العشر التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه العزيز، وفي العشر الأوائل من ذي الحجة يوم عرفة 1440 وهو أحد أهم الأيام في الشهر ففيه يقف الحجاج في جبل عرفات لأداء مناسك الحج، فنستطيع أن نقول أنه من أهم الشهور التي يزيد فيها الفضل، وتزيد فيها السحنات، وسوف نتعرف على موعد عيد الأضحى في السعودية 1440 وكذلك يوم عرفات 1440 في السعودية فتابعونا.

موعد عيد الأضحى في السعودية 1440

يتوجه المسلمون في شهر ذي الحجة إلى المملكة العربية السعودية وبالأخص إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج الكبرى، ويقفون على جبل عرفات، ولذلك يبحث الحجاج عن موعد عيد الأضحى 1440 بالسعودية للتعرف على موعد السفر لأداء تلك المناسك، وليس الحجاج فقط بل إن الموظفين في الدولة السعودية يبحثون عن موعد عطلة عيد الأضحى 1440 للتعرف على أيام اجازة عيد الأضحى 2019 حيث أن المملكة السعودية تقوم بإعطاء الموظفين أيام عيد الأضحى وأيام الحج إجازة رسمية.

متى موعد عيد الأضحى في السعودية فلكيًا؟

وقد أكدت اللجنة الفلكية بالمملكة العربية السعودية أن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الاثنين 12 أغسطس 2019، وبذلك ستكون وقفة عرفة 1440 يوم الأحد 11 أغسطس 2019 أي أنها أيام تفصلنا على عيد الأضحى في السعودية وكل عام وأنتم بخير.

Advertisements

ونحث إخواننا المسلمين والمسلمات في كل مكان على ضرورة الالتزام بالدعاء في يوم عرفات، وليس يوم عرفات فقط، بل وخلال الأيام العشر الأولى من ذي الحجة لأنها أيام بركات ونفحات خير.

فينبغي على المسلم أن يتقرب من الله سبحانه وتعالى في الليالي المباركة، سواء بالدعاء أو الصدقة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن ننسى الصوم في الليالي العشر فهي من الأمور المستحبة ومن السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام.

ونهنئكم باقتراب حلول الأيام الطاهرة المباركة أيام شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.