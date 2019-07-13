حج / الأحوال المدنية تسجل أول حالة ولادة في حج السعودية اليوم 1440هـ



الرياض 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس

سلمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أول شهادة ميلاد لحاج من الجالية الهندية يدعى ديل شاد حيث وضعت زوجته مولودها بالمدينة المنورة ، واتفقوا على تسميته بـ " أحمد المدينة".

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، بأن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود، وجه بتسليم شهادة الميلاد لوالد الطفل بمقر إقامتهم بالمدينة المنورة، لتسهيل الإجراءات عليهم ، حيث عبّر الحاج ديل شاد عن سعادته بالمولود والخدمات التي تم تقديمها بالمستشفى موضحا أن حبه للمدينة المنورة جعله يختار ، أحمد المدينة ، اسماً للمولود.

وأضاف الجاسر أن الأحوال المدنية هي الجهة الرسمية المعنية بإثبات وتسجيل الواقعات المدنية لضيوف الرحمن ومنها الولادة .

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18:40ت م

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