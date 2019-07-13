السعودية اليوم / زلزال بقوة 9ر4 درجات يضرب محافظة جيجل الجزائرية



الجزائر 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 9ر4 درجة على مقياس ريختر اليوم محافظة جيجل شرق الجزائر.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر في بيان أن مركز الزلزال يقع على بعد 20 كيلومتراً شمال المحافظة، ولم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات .

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17:48ت م

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